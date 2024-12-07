Topton X4H-XL предназначен для пользователей с высокими требованиями к сети

Недавно анонсированный Topton X4H-XL — это мини-ПК, который выделяется своими сетевыми возможностями благодаря четырем сетевым портам, включая два оптических порта 10 GbE SFP+ и два порта Ethernet 2,5 GbE. Он оснащен процессором Alder Lake-N с 8 ядрами и до 32 ГБ оперативной памяти.

Мини-ПК постоянно совершенствуются, предлагая разнообразные системы, ориентированные на различные, иногда необычные применения. Topton X4H-XL — один из таких вариантов, созданный для пользователей с высокими сетевыми требованиями.

Сам компьютер не может похвастаться высокой мощностью; он использует либо процессор Intel Core i3-N305 'Alder Lake-N', либо менее производительный 4-ядерный Intel N100, в сочетании с одноканальной DDR5-4800 памятью объемом до 32 ГБ. Хотя i3-N305 не является принципиально новым, он предлагает хорошую производительность для большинства несложных задач. Компьютер помещен в пассивно охлаждающий корпус размером 7" x 5" x 2.2", с опциональным активным охлаждением для более мощной версии.

Основная привлекательность устройства заключается в его сетевых функциях, включая два порта 10 GbE SFP+ и два порта Ethernet 2.5 GbE, а также дополнительные разъемы HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 1.