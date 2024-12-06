Asus также поделилась информацией о своей новой компактной модели, которая станет заменой для ROG Swift OLED PG32UCDM

Новый поток игровых OLED-мониторов, похоже, будет представлен на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе уже в следующем месяце. Хотя были слухи о новых QD-OLED панелях от Samsung Display, Asus начала анонсировать свой первый 27-дюймовый игровой монитор с 4K WOLED панелью от LG.

Недавние сообщения указывают на то, что Samsung Display может заниматься разработкой новых панелей QD-OLED, в то время как главный конкурент, LG Display, также потенциально представит свои новинки. Пока официальной информации от LG Display или ее партнеров не поступало.

Asus также представила информацию о своей более компактной модели, которая заменит ROG Swift OLED PG32UCDM. Известно, что этот монитор использует передовую QD-OLED панель от Samsung с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Также Asus предлагает ROG Swift OLED PG32UCDP с WOLED панелью от LG, которая поддерживает разрешение 1080p и частоту 480 Гц.

Краткое видео, которое Asus выпустила, а затем удалила, намекает на подачу ROG Swift OLED PG27UCDM как нового монитора компании. Пост в официальном социальном аккаунте компании ясно указывает на его официальное представление на CES 2025, который пройдет с 7 по 10 января.

В видео нет информации о том, используется ли панель от LG или Samsung в мониторе. Однако слухи о новой 27-дюймовой панели от Samsung с разрешением 1440p и частотой 500 Гц заставляют думать, что Asus может воспользоваться новой панелью от LG.