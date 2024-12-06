Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Asus представила первый 27-дюймовый 4K OLED монитор перед выставкой CES 2025
Asus также поделилась информацией о своей новой компактной модели, которая станет заменой для ROG Swift OLED PG32UCDM

Новый поток игровых OLED-мониторов, похоже, будет представлен на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе уже в следующем месяце. Хотя были слухи о новых QD-OLED панелях от Samsung Display, Asus начала анонсировать свой первый 27-дюймовый игровой монитор с 4K WOLED панелью от LG.

Недавние сообщения указывают на то, что Samsung Display может заниматься разработкой новых панелей QD-OLED, в то время как главный конкурент, LG Display, также потенциально представит свои новинки. Пока официальной информации от LG Display или ее партнеров не поступало.

Asus также представила информацию о своей более компактной модели, которая заменит ROG Swift OLED PG32UCDM. Известно, что этот монитор использует передовую QD-OLED панель от Samsung с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Также Asus предлагает ROG Swift OLED PG32UCDP с WOLED панелью от LG, которая поддерживает разрешение 1080p и частоту 480 Гц. 

Краткое видео, которое Asus выпустила, а затем удалила, намекает на подачу ROG Swift OLED PG27UCDM как нового монитора компании. Пост в официальном социальном аккаунте компании ясно указывает на его официальное представление на CES 2025, который пройдет с 7 по 10 января. 

В видео нет информации о том, используется ли панель от LG или Samsung в мониторе. Однако слухи о новой 27-дюймовой панели от Samsung с разрешением 1440p и частотой 500 Гц заставляют думать, что Asus может воспользоваться новой панелью от LG.

#samsung #asus #lg #oled #qd-oled #woled #rog swift #pg32ucdm
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Samsung оставляет Galaxy A42 5G без обновлений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
11
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
+
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
5
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
1
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
18
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
25
Появились подробности и фото видеокарты Intel Arc B580 до официального релиза
1
Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
1
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
1
Путин раскритиковал Минфин за тайные лимиты на семейную ипотеку
+
Новая Indiana Jones на минималках в 1080р требует видеокарту GeForce RTX 2060 и CPU Ryzen 5 3600
+
Американские эксперты признали Т-14 "Армата" самым боеспособным танком в мире
+
Астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев в светящемся поле водородного газа
+
Minecraft получил обновление с новым жутким биомом и уникальным монстром
+
Мощность новой версии Lamborghini Temerario с двигателем V8 превысит тысячу лошадиных сил
1
Российские ударные беспилотники "Ланцет" теперь могут поражать цели на расстоянии до 80 км
+
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
5

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
34
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
21:29
отлично, как всё подготовят, тогда и орешник запустим
Киев начинает серийное производство БПЛА «Пекло» с дальностью 700 км
VRoman
21:17
Ну-ну. Наверняка эта архитектура будет только для ускорителей вычислений. Настольные карты Хуанг и так обновляет с большой неохотностью. И укреплять лидерские позиции преждевременно нет смысла. 4090 е...
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
RXO
21:11
Эра 8гб уже заканчивалась пару лет назад с выходом хогвардса и ласт оф аз. Там 6700хт уже 10+гб жрало в квадхд. Так что пусть сидят дальше
Видеокарты с 8 ГБ памяти не тянут максимальные настройки в Indiana Jones and the Great Circle
Никита Корнейчук
21:08
Меня не волнует. После возврата этих нехороших людей я им и копейки не заплачу.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Игорь Гурьянов
21:07
Генерировать циверки это интерес, а железо пк это хобби дабы увлекаюсь электроникой с 14 лет тобишь с 1997года. И еще ты плпробуй вякнуть человеку который занимается тюнингом автомобиля что он в пусту...
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
Archimedes
21:07
Статья - яркий образчик произведения Венеры Пустомельской. Это же надо написать столько слов, и при этом не сказать ничего по делу. Принцип действия - да зачем он вам? Технические трудности - всё свед...
Японские ученые представили новый метод получения водородного топлива из воды и солнечного света
Иван Обыдённов
21:06
Я в стим купил около 140 игр, тех, что запиратил и когда то прошёл. Но например есть игры которые или не купить, или стоят очень дорого, например race driver grid. На нескольких сайтах цена была 10 ты...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
PanzerK
21:05
"Кто верит на слово, тот круглый дурак." © В.И. Ленин
Блиц-тестирование ультрабука HONOR MagicBook 14 NDR-WFE9HN
beltar
21:00
Отключить лучи не пробовали? Д Б.
PCGH протестировали Indiana Jones and the Great Circle — на картах без RT игру не запустить
- MANOVER -
20:49
Я только глянул скриншот где винты и их объём и сделал рука лицо, боже мой какая хрень. Ведь один HDD на 8Тб покрыл бы все надобности, чем эту херабору с мелкими hdd вообще затевать.
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем