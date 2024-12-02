Вместо DeX Samsung предлагает использовать сервис Link to Windows.

Samsung анонсировала выход One UI 7, которое будет основано на Android 15 и предоставит пользователям множество новых опций. Однако, с этим обновлением компания собирается отключить поддержку функции DeX для ПК на Windows.

DeX на Windows дает возможность взаимодействовать с телефонами Galaxy, предоставляя доступ к специальному окну для передачи файлов и управления устройством. Однако, с обновлением One UI 7, поддержка данной опции будет прекращена. Вместо DeX Samsung предлагает применять сервис Link to Windows, который дает возможность легко передавать данные между устройствами.

Компания также представила руководство по применению Link to Windows для пользователей устройств Galaxy. Следует заметить, что прекращение поддержки DeX будет касаться только устройств на Windows, и возможно, будет доступна возможность использовать эту функцию на других платформах.

Ожидается, что стабильная версия One UI 7 будет представлена после выхода серии Galaxy S25, а бета-версия One UI 7 будет доступна в декабре.