Недавно в корейской базе данных KTC были зарегистрированы модели с диагоналями 55 и 65 дюймов.

Появились новые сведения о смарт-телевизорах LG OLED G5 на 2025 год. Модели с диагональю 55 и 65 дюймов были недавно зарегистрированы в базе данных KTC в Южной Корее, причем их габариты совпадают с моделями серии C5 2025 года, а изображения показывают схожий дизайн с версиями 2024 года.

Телевизор OLED65G5 2025 года был обнаружен площадкой FlatpanelsHD в базе данных VESA ClearMR. В этом реестре подтверждено, что новая модель обладает UHD-разрешением (4K, 3840 x 2160 пикселей). Также указано, что частота обновления составляет 165 Гц, что является улучшением по сравнению с 144 Гц у G4 2024 года. Уровень ClearMR, сигнализирующий о четкости изображения при движении, был увеличен с 9000 до 10000. Модели LG C5 пока не найдены в данной базе.

Ожидается, что смарт-телевизор LG OLED G5 2025 года будет представлен на выставке CES 2025. LG уже удостоилась награды CES 2025 Best of Innovation Award в категории «Видеодисплеи» за свою будущую линейку OLED. Сроки выхода на рынок и цены на LG G5 пока неизвестны.