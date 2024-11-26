Moto G 5G 2025 будет оснащен экраном 6,6-дюймов аналогично диагональю модели.

Moto G 5G 2024 был представлен еще в марте, и Motorola уже начала разработку его следующей версии. Появились утечки о Moto G 5G 2025 в виде рендеров, и на них заметно потенциально значительное обновление: третья камера на задней панели.

Однако прежде чем радоваться, стоит учитывать, что это может оказаться всего лишь 2-МП датчиком глубины, который предоставляет телефону более премиальный вид. У модели 2024 года была 50-МП основная камера и 2-МП макрокамера, поэтому сложно сказать, что Motorola не экспериментировала с подобными решениями ранее. Можно оптимистично надеяться на 8-МП сверхширокоугольный объектив у устройства, но пока только время сможет это подтвердить.

Как и у предшественника, у нового устройства будет плоский дисплей, широкая нижняя рамка и разъем для наушников 3,5 мм. Смартфон также получит более квадратный блок камер, увеличившись в размерах для размещения третьего датчика.

Сообщается, что Moto G 5G 2025 оснащен 6,6-дюймовым экраном, как и 2024 версия. Размеры нового телефона составят 167,2 x 76,4 x 8,17 мм (вместе с камерой — 9,6 мм), что делает его немного крупнее своего предшественника, что будет заметно только при сравнении. Если Motorola сохранит привычный график, официальная презентация новинки может состояться в марте.