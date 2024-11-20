Google подтвердила, что планирует выпустить обновление к середине 2025 года, на несколько месяцев раньше традиционного срока.

Android 15 только что появился на устройствах Pixel в прошлом месяце, но Google уже готовится к релизу Android 16. Предварительная версия для разработчиков уже доступна, что позволяет им начать изучение обновления программного обеспечения 2025 года.

Google сообщила, что Android 16 предоставит пользователям возможность ограничивать доступ приложений к конкретному числу фотографий и видео в их библиотеке, а не ко всем, как это реализовано в iOS.

В области конфиденциальности часть операционной системы Privacy Sandbox будет усовершенствована для Android 16, что позволит пользователям лучше контролировать, к каким данным имеют доступ приложения и как эти данные могут передаваться.

Хотя Android 16 может показаться скромным в плане новых возможностей, о крупных обновлениях можно будет больше узнать с выходом публичной бета-версии в январе 2025 года и на конференции Google I/O 2025 в мае. Среди слухов об обновлениях – улучшенный контроль над режимом «Не беспокоить», улучшенные функции безопасности и новый способ доступа к быстрым настройкам. Также есть вероятность появления идеи Dynamic Island из iPhone на устройствах Android, что упростит разработчикам представление актуальной информации.

Google подтвердила, что планирует выпустить обновление к середине 2025 года, что на несколько месяцев раньше традиционных сроков, чтобы лучше синхронизировать график запуска устройств в своей экосистеме, чтобы больше устройств могли получить основное обновление Android раньше.