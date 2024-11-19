Одним из главных улучшений в новом планшете является разрешение дисплея.

Согласно свежему отчету от китайского источника WHYLAB, производитель электроники OnePlus планирует расширить свою линейку планшетов, выпустив более крупную версию своего флагмана OnePlus Pad Pro. Новый планшет, как ожидается, будет обладать 13-дюймовым дисплеем, что предоставит больше пространства для работы, развлечений и творчества.

Хотя информации пока немного, предполагается, что более крупный OnePlus Pad Pro сохранит многие ключевые характеристики текущей версии, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3 для высокой производительности и эффективного многозадачного использования.

Одним из значительных улучшений в новинке станет разрешение дисплея, которое по слухам составит 3840×2400 пикселей для более четкого изображения. При этом пиковая яркость может быть немного ниже — 600 нит в сравнении с 900 нит у 12,1-дюймового варианта. Ожидается, что планшет также сохранит частоту обновления 144 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц, обеспечивая плавную работу и отзывчивый ввод.

Ранее в июле появилась информация, что компания Oppo также разрабатывает новый планшет, который станет ребрендингом OnePlus Pad Pro. Этот вариант с большим экраном, возможно, станет будущим "Oppo Pad 3". В материале упоминалось о доступных цветах: золотом и синем, а также о вариантах памяти на 8, 12 или 16 ГБ и до 512 ГБ встроенной памяти.