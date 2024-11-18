Новое поколение смарт-трекера Apple появится в 2025 году.

Второе поколение смарт-трекера Apple теперь позиционируется с множеством значительных обновлений внутренних компонентов. Однако, согласно недавним утечкам, доступ к этим компонентам станет более сложным по сравнению с предыдущей версией. Возможно, его дизайн будет изменен для решения некоторых основных проблем оригинального AirTag.

Apple не выпускала обновленную версию AirTag почти четыре года, что связано с не слишком положительными отзывами о первом поколении устройства.

Компания из Купертино создавала этот аксессуар как стильное решение для отслеживания ключей, багажа и других личных вещей через беспроводное соединение с iPhone. Тем не менее, на практике его использовали в более сомнительных целях, таких как пометка автомобилей для угона и преследование.

По информации корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, Apple не отказывается от данной концепции. Ожидается, что новое поколение появится в 2025 году с переработанным дизайном, который будет сложнее разобрать с недобрыми намерениями. «AirTag 2» также может быть оснащен обновленным чипом, позволяющим оставаться на связи на больших дистанциях.