C75 будет работать под управлением Realme UI 5.0

Модель смартфона Realme C65, которая поддерживает только 4G/LTE поддерживала зарядку мощностью 45 Вт через USB-C, тогда как 5G-версия данной модели имела всего лишь 15 Вт.

Теперь модель C75 перенимает эту особенность в своих недавних поданных заявках в Федеральную комиссию по связи (FCC) и регуляторные органы. Этот шаг соответствует современным стандартам – он будет иметь аккумулятор не ниже 5660 мАч.

Известно, что ёмкость батареи устройства перед выходом в продажу будет составлять 5828 мАч. Это значительное улучшение по сравнению со скромным объемом 5000 мАч модели C65, основанной на процессоре MediaTek Helio G85.

Его преемник изменит дизайн камеры: от выступающей, как у Samsung Galaxy S21, к вертикально расположенной двойной камере, возможно, в попытке подражать iPhone 16, как это планируется в серии Oppo Reno13.

Кроме того, FCC сообщает, что C75 будет работать под управлением Realme UI 5.0, а не обновленной версии программного обеспечения на базе Android 15, как у готовящегося к выходу флагмана GT7 Pro.