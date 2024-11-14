Чипы созданы для интеллектуальных устройств нуждающихся в дополнительных функциях.

На прошлой неделе Qualcomm опубликовала отчет за четвертый квартал, в котором сообщила о доходе в 1,7 миллиарда долларов от своих продуктов в области IoT. Эта сумма в два раза превышает ее доходы от автомобильного сектора.

Первым программируемым коммуникационным модулем Qualcomm на основе архитектуры RISC-V стал QCC74xM. Эта альтернатива архитектуре ARM может оказаться весьма актуальной на фоне недавних разногласий между компаниями.

Модуль QCC74xM предоставляет расширенные возможности соединения с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также Thread и Zigbee, что делает его идеальным для приборов умного дома и других интеллектуальных устройств, нуждающихся в дополнительных функциях. Вдобавок, его можно подключать и передавать данные по Ethernet и CAN (часто применяемым в транспорте).

Второй модуль, QCC730M, представляет собой низкопотребляющий чип Wi-Fi 4, предназначенный для работы с продуктами на батареях, такими как охранные камеры или умные замки. Он имеет 60-мегагерцевый процессор и 640 килобайтами оперативной памяти, а также поддерживает аппаратное обеспечение для шифрования данных. Оба чипа уже доступны в качестве образцов для разработчиков, а серийное производство запланировано на начало 2025 года.