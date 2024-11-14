В комплект входят два микрофона-передатчика с клипсами и один приемник

Компания Rode представила новый Wireless Micro, который отличается компактностью и предназначен для видеоконтента и блогинга на смартфонах. В комплект входят два микрофонных передатчика с клипсами и приемник. Микрофон разработан с использованием технологии GainAssist, что позволяет поддерживать стабильный уровень громкости. Зарядный футляр имеет размеры, сопоставимые с беспроводными наушниками, что делает его удобным для переноски.

Wireless Micro меньше и легче своих предшественников, оснащен возможностью подключения напрямую через USB-C или Lightning. Каждый микрофон оснащен "запатентованной акустической камерой", что обеспечивает высокое качество звука и снижает уровень ветровых шумов. Также в набор входят ветрозащитные элементы.

Вес каждого микрофона составляет всего 12 граммов, их можно прикрепить с помощью встроенного зажима или магнита. Радиус действия превышает 100 метров, а время работы от аккумулятора составляет 7 часов. При использовании с зарядным футляром можно рассчитывать на 21 час работы в автономном режиме.

Компактные размеры системы в футляре составляют 72 x 58 x 30 мм, а общий вес – 102 грамма, что делает Wireless Micro идеальным вариантом для тех, кто ищет удобное и легкое решение для записи звука.