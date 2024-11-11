Линейка Strix Halo будет включать четыре APU, начиная с шестиядерной версии Zen 5 и заканчивая 16-ядерным флагманом Zen 5.

Информация поступила от известного китайского инсайдера Golden Pig Upgrade, который сообщает, что интегрированные графические процессоры RDNA 3.5 в линейке Strix Point будут носить имя Radeon 8000S. Топовая модель, по слухам, будет называться Radeon 8060S и обладать 40 CU.

Для сравнения, Radeon 890M в Strix Point имеет 16 CU и способен обеспечить до 18% прироста производительности по сравнению с Radeon 780M в играх. Предполагается, что средняя модель будет названа Radeon 8050S и получит 32 CU. Также сообщается о наличии одного iGPU с 16 CU, чье название пока неизвестно.

Кроме того, уточняется, что линейка Strix Halo будет включать четыре APU, начиная с версии на шести ядрах Zen 5 и заканчивая флагманом на 16 ядрах Zen 5.