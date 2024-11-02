Quick Share - это удобное средство обмена файлами от Google, доступное для устройств Android, Chromebook и ПК с Windows

Известный технический аналитик Мишаал Рахман заметил возможный намек на то, что Google может готовиться к запуску Quick Share для iOS и macOS. Quick Share — это удобный инструмент для обмена файлами от Google, доступный на устройствах Android, Chromebook и ПК с Windows. Однако его отсутствие на устройствах Apple стало серьезным недостатком для пользователей.

Рахман указал на недавнее изменение в коде Google, в котором фиксируются ошибки, относящиеся к именам устройств на платформах iOS и macOS.

Хотя Google не подтвердил свои намерения относительно Quick Share для iOS и macOS, это открытие предполагает такую возможность. Если проект будет запущен, это обеспечит плавный обмен файлами между Android и iOS, что значительно уменьшит необходимость в сторонних решениях.

Тем не менее интеграция Quick Share в экосистему Apple сталкивается со многими вызовами, включая требования App Store и политику конфиденциальности. Неизвестно, создаст ли Google отдельное приложение или добавит функцию в уже существующие сервисы, такие как Google Drive или Chrome.

Недавно OnePlus также анонсировала аналогичную функцию «Share with iPhone» в OxygenOS 15, создав для этого приложение под iOS. Рахман отмечает, что хотя это решение требует установки дополнительного приложения, для пользователей, желающих обмениваться файлами между iPhone и Android, это может быть выгодным.