Он оснащен тремя камерами по 50 МП.

OnePlus 13 станет доступен 31 октября и будет иметь внешний вид, схожий с моделью предыдущего поколения. Смартфон оснастят тройной камерой на задней стороне, но на сегодняшний день известно, что все три объектива получат обновления.

Отчеты компании подтвердили, что основной широкоугольный модуль с датчиком Sony LYT-808 будет дополнен 50-мегапиксельным телеобъективом и сверхширокоугольным сенсором. Телеобъектив будет сделан с конструкцией двойной призмы, что позволит создать более тонкий корпус.

Система камер OnePlus 13 вновь была разработана в сотрудничестве с Hasselblad. Телеобъективный датчик камеры будет на 33% меньше, чем у предыдущей модели — его размер составит 1/1.95. Объектив будет с диафрагмой f/2.6 и круглой формой, что улучшит светопроницаемость.