Переход на архитектуру ARMv9 обеспечивает более высокую производительность и эффективность по сравнению с ARMv8 в Exynos 1480.

Samsung анонсировала свой новый мобильный процессор среднего класса Exynos 1580, который заменяет Exynos 1480 и обещает небольшое улучшение производительности во всех аспектах. Вероятно, Exynos 1580 будет использоваться в предстоящем смартфоне Galaxy A56.

Созданный на основе третьего поколения 4-нм технологии EUV FinFET, Exynos 1580 имеет новую архитектуру ЦП с трехкластерной конфигурацией. Он включает одно высокопроизводительное ядро Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц и три дополнительных ядра Cortex-A720 с частотой 2,6 ГГц, а также четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 1,95 ГГц. Переход на архитектуру ARMv9 обеспечивает лучшую производительность и эффективность по сравнению с ARMv8 в Exynos 1480.

Графический процессор Exynos 1580 также был обновлён. С использованием архитектуры AMD RDNA 3 он получил вдвое больше рабочих ядер, что привело к 37% приросту пиковой производительности. Нейронный процессор обеспечивает 14,7 TOPS с 2 МБ кэша, что улучшает обработку AI.

Чип поддерживает 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, но лишён декодера AV1. Он совместим с дисплеями до 1080p+ при 144 Гц и камерами до 200 Мп. Несмотря на малую вероятность наличия 200 Мп камеры в Galaxy A56, Samsung уверяет, что Exynos 1580 улучшает обработку изображений по сравнению с предшественником.