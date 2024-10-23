Было подтверждено, что Snapdragon 8 Elite будет использоваться в моделях ASUS ROG Phone 9, iQOO 13, OnePlus 13, Nubia Z70 Ultra, RedMagic 10 Pro, Realme GT7 Pro, Xiaomi 15

Компания Qualcomm представила свой новый флагманский мобильный чипсет — Snapdragon 8 Elite. По заявлению компании, были внесены разнообразные улучшения по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, который ранее устанавливался на множество премиум-устройств, среди которых Galaxy S24 Ultra.

На презентации, прошедшей вчера, присутствовали такие компании, как Honor и Xiaomi, которые подтвердили, что их устройства Magic7 и Xiaomi 15 будут оснащены Snapdragon 8 Elite. Более того, Qualcomm добавила, что ряд других производителей Android также намерены выпустить смартфоны на основе этого чипсета.

Многочисленные источники в сети подтвердили эти планы. Некоторые из них даже назвали устройства, которые продемонстрируют новый чип Qualcomm. На данный момент только Samsung не раскрыла свои намерения относительно Snapdragon 8 Elite.

Судя по прошлым годам, компания Samsung, скорее всего, отложит анонс своих первых продуктов на основе Snapdragon 8 Elite до начала 2025 года. Ожидается, что это будут Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Подтверждено, что Snapdragon 8 Elite будет использоваться в моделях: ASUS ROG Phone 9, iQOO 13, OnePlus 13, Nubia Z70 Ultra, RedMagic 10 Pro, Realme GT7 Pro, Xiaomi 15.