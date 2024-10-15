X200 использует тот же процессор MediaTek Dimensity 9400, что и модель Pro, и оснащен 16 ГБ оперативной памяти.

В дополнение к модели Pro, Vivo представила X200 как более доступный вариант в своей новой линейке. Хотя он не имеет всех особенностей более дорогих моделей, тем не менее, обладает мощным процессором, качественной камерой и впечатляющей батареей.

X200 оснащён тем же процессором MediaTek Dimensity 9400, что и модель Pro и работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти, а также предлагает варианты хранения от 256 ГБ до 1 ТБ.

Спереди устройства расположен 6,67-дюймовый изогнутый LTPS-дисплей с калибровкой Zeiss Natural Color. Это 10-битная панель, поддерживающая HDR10+, с высокочастотным ШИМ затемнением и пиковой яркостью в 4500 нит. Vivo также утверждает, что этот экран имеет увеличенный срок службы и сниженное потребление энергии по сравнению с другими OLED-дисплеями. В отличие от модели Pro, X200 предлагает оптический сканер отпечатков пальцев под экраном.

Хотя камера X200 не имеет 200-мегапиксельного сенсора как у Pro, она предлагает солидный набор, включая 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX921. В дополнение, устройство оборудовано телеобъективом на 50 МП и 50 МП сверхширокоугольной камерой, что вполне удовлетворит большинство пользователей.

X200 также содержит усовершенствованную батарею BlueVolt на 5800 мАч. Хотя быстрая зарядка уменьшена с 120 Вт до 90 Вт, устройство сохраняет высокую прочность, имея рейтинг IP69. Работает телефон на OriginOS 5 – последней версии интерфейса Android от Vivo.