Оба процессора устанавливаются на материнские платы, оснащенные полноразмерной шиной PCIe 4.0x16.

Minisforum представила свои новые мини-ПК, в которых используются процессоры AMD Ryzen 9 7940HX и Intel Core i9-12900HK. В интернете обсуждаются последние новшества компании, в частности, новая серия мини-ПК с гибридными процессорами AMD «Strix Point». Хотя фирма славится своими компактными решениями, последние модели mini-ITX FF 790S7 и 129i7 также заслуживают внимания благодаря своим характеристикам и ценовой политике. Модель 790S7 ориентирована на «профессиональный» сегмент, предлагая стильный, сдержанный дизайн, похожий на офисные системы.

Что касается технических характеристик, то mini-ITX ПК 790S7 оснастили APU AMD Ryzen 9 7940HX с 16 ядрами, 32 потоками и кэш-памятью L3 на 64 МБ, что обеспечивает тактовую частоту до 5,2 ГГц. Эта архитектура AMD Zen 4 гарантирует высокую производительность.

ПК дополнен низкопрофильным графическим процессором AMD Radeon 610M для мультимедийных задач, но способен также работать с более мощными GPU, такими как GeForce RTX 4060. Система поддерживает двухканальную память DDR5-5200 и два слота для M.2 SSD, обеспечивая отличные возможности для расширения.

Компания также предоставила аналогичную модель с процессором Intel Core i9-12900HK, который включает 14 ядер, из которых 6 являются P-Core, а 8 — E-Core, обеспечивая максимальную тактовую частоту до 5,0 ГГц и 24 МБ кэша, все это в рамках базового пакета с TDP 45 Вт. Оба процессора установлены на материнскую плату которая оснащена полноразмерным слотом PCIe 4.0 x16, что позволяет значительно улучшить производительность этих ПК за счет подключения дискретной видеокарты.