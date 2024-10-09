Tecno оснастила новое устройство множеством функций.

Tecno расширила свою линейку моделей Spark 30, представив новый бюджетный смартфон — Spark 30C 5G. Это устройство с поддержкой 5G дополняет ранее анонсированные модели Spark 30, Spark 30 5G, Spark 30 Pro и 30 Pro Transformer Limited Edition.

Spark 30C 5G располагает 6,67-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Также была внедрена функция динамического уведомления, напоминающая Dynamic Island от Apple, которая отображает уведомления вокруг камеры на дисплее.

Внутри устройства находится восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 6300, построенный на 6-нм технологии, в паре с графическим процессором Arm Mali-G57 MC2, что обеспечивает достойную производительность для игр. Пользователи получат 4 ГБ оперативной памяти с дополнительными 4 ГБ виртуальной и варианты хранения на 64 ГБ или 128 ГБ, которые можно расширить с помощью microSD.

На задней панели присутствует 48-мегапиксельная камера Sony IMX582 и вспомогательная «AI-камера», а для селфи предусмотрена фронтальная 8-мегапиксельная камера. Устройство обладает аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 18 Вт зарядки и работает на базе HiOS 14, основанной на Android 14. Вес изделия составляет 182 грамма, размеры — 165 x 77 x 8 мм. Среди дополнительных функций — боковой сканер отпечатков пальцев, защита по стандарту IP54 и поддержка Dolby Atmos.