Улучшения наблюдаются как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

Недавно в сеть утекли результаты тестирования Cinebench для процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D. Они демонстрируют почти 30% увеличения производительности в сравнении с актуальными процессорами предыдущего поколения. Улучшения наблюдаются как в одноядерных, так и в многоядерных тестах, что указывает на потенциал Ryzen 9000 с 3D V-Cache в качестве высокопроизводительных игровых процессоров.

Процессоры AMD Ryzen 9000X3D, судя по всему, готовы к выходу, так как последние утечки подтверждают анонс Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D в октябре.

Результаты тестирования показывают, что Ryzen 9 9950X3D обходит Ryzen 9 7950X3D на 18,4% в многоядерном режиме. В свою очередь, Ryzen 7 9800X3D превосходит Ryzen 7 7800X3D примерно на 35,6% в многоядерных тестах. Эти значительные улучшения могут быть связаны с повышенной эффективностью и использованием более крупных чипов V-Cache, по одному на каждый CCD, что должно решить некоторые проблемы, преследовавшие предыдущие процессоры X3D.