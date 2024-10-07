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10test
Цена чипа Kirin 9100 от Huawei будет выше, чем у Dimensity 9400
Цена Kirin 9100 для производителей может варьироваться примерно от 157 до 186 долларов

Ожидается, что грядущие модели Mate 70 от Huawei будут оснащены чипом Kirin 9100. Ранее упоминалось, что этот чип может превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 по своим характеристикам. Также теперь предполагается, что цена SoC будет сопоставима с ценами на чипы от Snapdragon.

Согласно информации китайской платформы Weibo, цена Kirin 9100 для производителей может варьироваться примерно от 157 до 186 долларов. Хотя уточнить цену компонентов сложно — производители чипов редко раскрывают такие данные — утечка подразумевает, что Kirin 9100 может находиться в одной ценовой категории с флагманами от Qualcomm и MediaTek.

По информации, Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm имеет цену $190, в свою очередь как MediaTek Dimensity 9400 стоит около $155. Если слухи о Kirin 9100 подтвердятся, он окажется в конкурентной ценовой позиции.

Кроме того, ранее сообщалось, что Huawei планирует применить техпроцесс 5 нм для своего нового чипа, производящегося методом Deep Ultraviolet lithography. Чипы следующего поколения Kirin 9100 разрабатывает китайская компания SMIC, но возникли сложности с разработкой производительных устройств и себестоимостью на 5 нм техпроцессе, что может склонить к использованию 7 нм технологии.

#huawei #qualcomm #mediatek #smic #snapdragon 8 gen 4 #snapdragon 8 gen 2 #dimensity 9400 #kirin 9100
Источник: gizmochina.com
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