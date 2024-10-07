Ожидается, что грядущие модели Mate 70 от Huawei будут оснащены чипом Kirin 9100. Ранее упоминалось, что этот чип может превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 по своим характеристикам. Также теперь предполагается, что цена SoC будет сопоставима с ценами на чипы от Snapdragon.
Согласно информации китайской платформы Weibo, цена Kirin 9100 для производителей может варьироваться примерно от 157 до 186 долларов. Хотя уточнить цену компонентов сложно — производители чипов редко раскрывают такие данные — утечка подразумевает, что Kirin 9100 может находиться в одной ценовой категории с флагманами от Qualcomm и MediaTek.
По информации, Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm имеет цену $190, в свою очередь как MediaTek Dimensity 9400 стоит около $155. Если слухи о Kirin 9100 подтвердятся, он окажется в конкурентной ценовой позиции.
Кроме того, ранее сообщалось, что Huawei планирует применить техпроцесс 5 нм для своего нового чипа, производящегося методом Deep Ultraviolet lithography. Чипы следующего поколения Kirin 9100 разрабатывает китайская компания SMIC, но возникли сложности с разработкой производительных устройств и себестоимостью на 5 нм техпроцессе, что может склонить к использованию 7 нм технологии.