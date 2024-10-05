Redmi Note 14 Pro стал самым популярным Android-телефоном в первую неделю после его выпуска

Redmi Note 14 Pro и Pro Plus стартовали на китайском рынке всего неделю назад, но, как сообщается, они показали выдающиеся результаты продаж в сравнении с другими новыми Android-смартфонами 2024 года. Эти устройства предлагают передовые характеристики, включая 120-герцовые AMOLED-дисплеи, мощные батареи и новейшие процессоры.

Согласно последним данным, Redmi Note 14 Pro уже стал самым популярным Android-смартфоном в первую неделю после выхода. Однако, как часто бывает с заявлениями материнской компании Xiaomi, отсутствуют конкретные цифры продаж и факты, подтверждающие эти утверждения, что оставляет в неведении о реальных объемах поставок.

На сегодняшний день доступны две версии: Redmi Note 14 Pro с 1,5K OLED-панелью и поддержкой частоты обновления 120 Гц и более дорогая модель Pro Plus. Эти устройства эксклюзивны благодаря чипу Snapdragon 7s Gen 3 и 50-мегапиксельному датчику камеры OmniVision Light Hunter 800, а также вместительной батарее на 6200 мАч против 5500 мАч у 14 Pro. Оба смартфона также получили защиту IP69.