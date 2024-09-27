Наушники оснащены системой Harman AudioEFX, которая обеспечивает высококачественное звучание.

Xiaomi представила новую модель беспроводных наушников Buds 5, предназначенную для глобального рынка. Эти наушники имеют полувкладышную конструкцию, аналогичную Apple AirPods 4, что обеспечивает их комфортное размещение в ушах различных размеров благодаря малому весу.

Эти Bluetooth-наушники могут похвастаться технологией Snapdragon Sound, которая поддерживает Qualcomm aptX Lossless audio. Производитель утверждает, что максимальная скорость передачи достигает 1,2 Мбит/с, что превышает показатели Sony LDAC. Помимо этого, наушники оснащены Harman AudioEFX, что позволяет обеспечить качественный звук. Для улучшения звука в модели предусмотрено активное шумоподавление.

Buds 5 имеют три микрофона с функцией AI-шумоподавления. После полной зарядки с использованием зарядного чехла они могут работать до 39 часов, при этом сами наушники — до 6,5 часов.

Среди других значимых характеристик — поддержка приложения Xiaomi Earbuds, защищённость IP54, сенсорное управление и 3D-аудио с динамическим отслеживанием головы.