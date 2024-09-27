Xiaomi представила новую модель беспроводных наушников Buds 5, предназначенную для глобального рынка. Эти наушники имеют полувкладышную конструкцию, аналогичную Apple AirPods 4, что обеспечивает их комфортное размещение в ушах различных размеров благодаря малому весу.
Эти Bluetooth-наушники могут похвастаться технологией Snapdragon Sound, которая поддерживает Qualcomm aptX Lossless audio. Производитель утверждает, что максимальная скорость передачи достигает 1,2 Мбит/с, что превышает показатели Sony LDAC. Помимо этого, наушники оснащены Harman AudioEFX, что позволяет обеспечить качественный звук. Для улучшения звука в модели предусмотрено активное шумоподавление.
Buds 5 имеют три микрофона с функцией AI-шумоподавления. После полной зарядки с использованием зарядного чехла они могут работать до 39 часов, при этом сами наушники — до 6,5 часов.
Среди других значимых характеристик — поддержка приложения Xiaomi Earbuds, защищённость IP54, сенсорное управление и 3D-аудио с динамическим отслеживанием головы.