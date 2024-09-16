Новый процессор обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью Snapdragon 8+ Gen 1.

Геймеры, постоянно находящиеся в движении, вскоре смогут ознакомиться с новым вариантом игрового планшета от Lenovo. Компания подтвердила через свой аккаунт в социальной сети, что обновленная версия известного планшета Legion Y700 будет скоро представлена.

Хотя подробностей пока нет, лишь указание на скорый релиз, недавняя публикация на Geekbench 5, раскрытая надежным источником Digital Chat Station, проливает некоторый свет на технические характеристики. В списке значится устройство Lenovo, вероятно Y700, с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ. В одноядерных тестах устройство набрало 2209 баллов, а в многоядерных — 6509. Новый процессор обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущим Snapdragon 8+ Gen 1.

Тем не менее ещё предстоит узнать о других важных параметрах, таких как дисплей, объём хранения и ёмкость батареи. Также неясна стратегия международного запуска, скорее всего, глобальные продажи начнутся после выхода в Китае.

С учетом приближающегося конца года, запуск Legion Y700 в ближайшие недели или месяцы представляется весьма вероятным.