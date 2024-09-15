Упоминается о трех вариантах Google Photos, каждый из которых обладает особыми настройками.

Смартфоны Google Pixel 9, которые были анонсированы в прошлом месяце, получили ряд новых функций, доступных исключительно для данной серии. Среди этих функций выделяются Auto Frame и Reimagine, которые могут появиться и на более ранних моделях Pixel.

Исследователи из Android Authority нашли свидетельства в приложении Google Photos, указывающие на то, что Google может реализовать функции Auto Frame и Reimagine на старых моделях Pixel. В их уведомлении упоминается о трех вариантах Google Photos, каждый из которых обладает особыми настройками: один предназначен для всех Android-устройств, кроме моделей Pixel, второй - для Pixel, выпущенных в период с 2021 по 2023 годы, и третий - для Pixel, которые были представлены в 2024 году.

Google Photos для Pixel 2024 года, т.е. для серии Pixel 9, содержит кодовые строки, относящиеся к функциям Auto Frame и Reimagine. Эти строки кода также найдены в версии Google Photos (v6.99) для Pixel, представленных в период с 2021 по 2023 год, что дает основания полагать, что Google может внедрить эти функции на более старые модели Pixel. В то же время, обычная версия Google Photos для телефонов, не относящихся к Pixel, не содержит этих кодовых строк, что подразумевает, что функции могут остаться эксклюзивными для Pixel.