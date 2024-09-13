Проектор совместим с HyperOS Connect и может быть интегрирован с другими устройствами умного дома и управляться из приложения Xiaomi.

Xiaomi представила в Китае новый проектор Redmi Projector 3. Этот доступный LCD-проектор обладает разрешением 1080p и контрастностью 1500:1. Устройство способно проецировать изображения размером от 55 до 110 дюймов (примерно 140 и 280 см) с проекционным соотношением 1,2:1.

По заявлению компании, источник света Redmi Projector 3 обеспечивает яркость до 260 люмен по стандарту CVIA. Герметичный корпус оптического источника света защищает от пыли и минимизирует необходимость технического обслуживания.

Проектор также оснащен автоматической фокусировкой. Проектор имеет поддержку двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, проектор совместим с HyperOS Connect, позволяя интегрировать его с другими устройствами для умного дома и управлять им через приложение Xiaomi. Среди дополнительных характеристик — два встроенных динамика по 5 Вт с цифровым усилителем, HDMI и USB 2.0 порты, а также 1,5+32 ГБ встроенной памяти.