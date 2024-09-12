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10test
Lenovo выпустила доступный игровой монитор N2521 с GTG 1 мс, FHD 180 Гц и HDR10
Устройство поддерживает технологию Adaptive-Sync, которая обеспечивает плавное отображение и минимизирует разрывы экрана

Компания Lenovo представила свой новый 25-дюймовый игровой монитор под названием N2521. Монитор имеет 24,5-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920×1080), частотой обновления 180 Гц и временем отклика GTG 1 мс, что делает его идеальным решением для игр. Угол обзора составляет 178°, что позволяет использовать монитор в различных сценариях.

Устройство поддерживает технологию Adaptive-Sync, обеспечивающую плавное отображение и минимизирующую разрывы экрана, а также включает HDR10 для лучшей цветопередачи с охватом 95,59% sRGB и 80,36% DCI-P3.

Что касается игровых функций, Lenovo N2521 предлагает встроенные режимы, такие как уменьшение размытия при движении и улучшение видимости в темных сценах, а также возможность прицеливания перекрестием на экране.

Защита глаз обеспечивается режимом низкого синего света и технологией отображения без мерцания, а еще режимом EasyRead для удобного чтения. Дисплей оснащен HDMI и DisplayPort с полной частотой обновления 180 Гц и может быть установлен на кронштейн VESA (100x100 мм). Размеры составляют 556,4 мм x 420,4 мм x 331,5 мм, вес — около 3,3 кг. В комплект поставки входят адаптер питания, HDMI-кабель и руководство пользователя.

#lenovo #hdr10 #srgb #adaptive-sync #fhd #n2521
Источник: gizmochina.com
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