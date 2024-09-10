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10test
Apple Watch Series 10 дебютировали как самые тонкие смарт-часы компании
В Apple Watch Series 10 добавили несколько интересных функций, в том числе возможность определять апноэ во сне.

Apple Watch Series 10 уже доступен, став самыми тонкими смарт-часами от компании. Этот дизайн стал первым заметным изменением после Series 7. Несмотря на утрату в толщине по сравнению с предыдущей моделью, он предлагает увеличенный экран, что гарантирует более качественный просмотр даже под разными углами.

Что касается дисплея, то функция всегда включенного экрана была усовершенствована и теперь обновляется каждую секунду вместо раз в минуту. Но это не единственные новшества в функциях. Apple Watch Series 10 включает несколько интересных дополнений, включая возможность обнаружения апноэ во сне.

Эта функция уже была представлена Samsung ранее в этом году, и Galaxy Watch 7 стали первыми смарт-часами южнокорейского бренда с этой возможностью. В Series 10 акцент на распознавании нарушений сна направлен на выявление расстройств, которые часто остаются без диагностики на протяжении длительного времени.

Кроме того, новые смарт-часы оснащены приложением для дайвинга, способным отображать глубину. Эта функция уже существует в Apple Watch Ultra 2, однако данный флагман способен измерять глубину до 40 метров. Также приложение позволяет следить за температурой воды.

В плане дизайна, Watch Series 10 сохраняет алюминиевый корпус, как и у предшественника, но теперь доступен новый материал - полированный титан.

Что касается аппаратных обновлений, то ключевым новшеством является чип Apple S10 SiP, который обеспечивает большую производительность и функциональность. Время автономной работы осталось на уровне 18 часов, как и у предыдущей модели, но скорость зарядки возросла.

#apple #samsung #galaxy watch 7 #watch ultra 2 #watch series 10 #apple s10 sip
Источник: notebookcheck.net
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