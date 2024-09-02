С выходом процессоров последнего поколения Mac Mini ждут большие изменения

Ожидается, что в своей следующей версии Mac Mini получит еще более компактные размеры, но при этом сохранит поддержку новейшего процессора от Apple. Появившиеся информация говорит о том, что более производительная модель этого компактного ПК откажется от устаревшего порта в пользу современных аналогов.

Говорят, что Mac Mini претерпит значительные изменения с грядущим выпуском новейшего поколения процессоров. В версии с M4 и M4 Pro будет предложено два USB-C порта на лицевой панели, к которым добавятся еще три на тыльной стороне. Однако это обновление может оказаться не по душе некоторым покупателям.

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в новой конфигурации отсутствуют стандартные порты USB типа A, что может вызвать недовольство у тех, кто желает использовать свои старые устройства.

Тем не менее другие пользователи могут обрадоваться, так как «Mac Mini (M4 Pro)» сохранит порты Ethernet, HDMI и разъем 3,5 мм.