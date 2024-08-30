Проектор поддерживает разрешение 1080p и имеет соотношение сторон 1,15 к 1,5 для воспроизведения 100-дюймового изображения с расстояния 2,5 метра

Проектор BenQ EH700 позиционируется как идеальное решение для бизнес-окружений, предлагая различные специализированные функции. Среди его достоинств — низкое время задержки ввода и поддержка технологий беспроводной передачи изображения, таких как AirPlay.

Проектор BenQ EH700 предназначен для применения в конференц-залах. Он поддерживает разрешение 1080p и имеет проекционное соотношение от 1,15 до 1,5 для получения изображения размером 100 дюймов с расстояния около 2,5 метров.

EH700 оснащен технологией Spectral Similarity Index (SSI), обеспечивающей яркость до 4000 ANSI люмен, что значительно больше, чем 3300 ANSI люмен у предыдущей модели EH600. Улучшение качества изображения возможно благодаря 2D инструментам и автоматической коррекции вертикальных трапецеидальных искажений.

Проектор работает на базе ОС Android 9 и поддерживает такие функции, как Google Chromecast, Apple AirPlay, Miracast и InstaShare 2 для беспроводного обмена экранами. Также имеются инструменты, способствующие более эффективному проведению встреч, включая предустановленное приложение TeamViewer для видеоконференций. Возможность подключения USB-накопителей и таких аксессуаров, как веб-камера, клавиатура и мышь, реализована через три порта USB-A. Кроме того, предусмотрены два выхода HDMI с низкой задержкой ввода 8,3 мс (1080P при 120 Гц).