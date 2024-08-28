Retroid Pocket 5 будет с предустановленной ОС Android, аналогично Pocket 4 и Pocket 4 Pro

Retroid анонсировала новую портативную консоль в стиле ретро. Она появилась сразу после Pocket Mini и будет обладать элегантным дизайном и работать на Android с момента выхода.

Компания немного приоткрыла секреты относительно своей следующей модели – Pocket 5, появление которой стало актуальным сразу после представления Pocket Mini всего несколько дней назад. Хотя устройство было анонсировано лишь недавно, Retroid уже показала шесть цветовых вариантов, которые изменились в ответ на отзывы пользователей, и намекнула на использование чипсета Qualcomm Snapdragon.

Теперь представлен первый взгляд на Pocket 5, который, видимо, заменит Pocket 4 и Pocket 4 Pro. На данный момент опубликованы две фотографии, обе акцентируют внимание на передней части устройства.

Известно, что Pocket 5, вероятно, имеет более узкие рамки по сравнению с предыдущей серией. Также наличие выделенной кнопки «Домой» указывает на то, что на устройстве будет предустановлен Android, аналогично Pocket 4 и Pocket 4 Pro. Однако пока неясно, выйдет ли Pocket 5 с Android 13 или более новой версией, такой как Android 14. Android 15, по всей видимости, не будет доступен до сентября.