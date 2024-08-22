Устройство может записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду как с помощью фронтальной, так и с помощью задней камеры.

Infinix готовится представить свой новый смартфон следующего поколения – серию Infinix Zero 40, которая планируется как идеальный инструмент для видеоблогеров. Данное устройство может установить новые ориентиры для смартфонов, сконцентрированных на видеоблогинге, особенно в среднем ценовом сегменте. Перед официальной презентацией были опубликованы изображения устройства, позволяющие оценить его внешний вид.

Показанное устройство выполнено в фиолетовом цвете и имеет стильную двухцветную заднюю панель. Оно оснащено крупным круглым модулем камеры, на который гармонично вписывается светодиодная вспышка, расположенная в верхнем левом углу. На передней стороне находится фронтальная камера, оформленная в виде отверстия, что интегрировано в изогнутый дисплей.

Ожидается, что Infinix Zero 40 предложит великолепные возможности камеры, которые помогут ему выделиться в насыщенном рынке смартфонов. Устройство сможет записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду как на передней, так и на задней камерах, что является редкостью для его сегмента. Эта функция будет дополнена адаптивной технологией стабилизации изображения (OIS+EIS), обеспечивающей плавные и качественные кадры даже в условиях быстрого движения.

Кроме того, смартфон будет оснащён «режимом GoPro», позволяющим бесперебойно подключаться к устройствам GoPro и осуществлять контроль за отснятым материалом прямо с экрана телефона. Эта возможность значительно увеличивает гибкость использования телефона, что делает его отличным выбором для различных сценариев съемки, выходящих за рамки обычного видеоблогинга.

Infinix Zero 40 ориентирован на упрощение видеоблогинга, предлагая инструменты на основе искусственного интеллекта для планирования сценариев, съемки, редактирования и распространения контента. Устройство включает в себя режим Vlog, который предоставляет простые шаблоны, позволяя пользователям создавать качественные видео.

Что касается технических характеристик, устройство оснащено 6,78-дюймовым 3D-изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G. Объем оперативной памяти составляет 24 ГБ (разделенные на 12 ГБ + 12 ГБ). Телефон поддерживает суперзарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную зарядку на 20 Вт. Кроме того, он будет получать обновления Android до версии 16 и три года обновлений безопасности.

Устройство оборудовано 4K камерами как спереди, так и сзади, включая основную 108-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120°. Для автопортретов имеется 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон Infinix Zero 40 будет представлен в таких оттенках, как Misty Aqua, Blossom Glow и Rock Black. Модель с поддержкой 5G предложат в цветах Violet Garden, Moving Titanium и Rock Black. Кроме того, задняя панель устройства будет оформлена кожей.