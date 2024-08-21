В серии Realme 13 используется чипсет MediaTek Dimensity 7300 Energy, а устройства Realme 13 Pro работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Realme недавно объявила о запуске новых бюджетных смартфонов, который состоится 29 августа. Серия Realme 13 будет представлена на официальном мероприятии, намеченном на следующую неделю, где, вероятно, покажут как минимум два устройства: Realme 13 и Realme 13+.

Важно отметить, что это не относится к серии Realme 13 Pro. Успех смартфонов Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+ подтверждает необходимость запуска этих двух новых телефонов, несмотря на небольшие различия в их характеристиках.

Серия Realme 13 будет использовать чипсеты MediaTek Dimensity 7300 Energy, в то время как устройства Realme 13 Pro будут работать на процессорах Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Это значительное отличие, но не единственное. Например, у Realme 13 будут менее мощные камеры и немного меньше батарея.

Хотя иных официальных данных пока нет, известно, что новинки будут укомплектованы 50-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной макрокамерой. Ожидается, что фронтальная камера в этих моделях составит 16 МП, в отличие от 32 МП у Pro-версий. Кроме того, Realme 13 будет оснащен батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.