Серия планшетов MegaPad - дебют компании Tecno и она привлекла много внимания

На рынке скоро появятся новые планшеты от Tecno – MegaPad 10 и MegaPad 11. Это знаменательное событие для брендa, так как он впервые запускает свою серию планшетов. Но соответствует ли название «MegaPad» реальному уровню технологий Tecno? В настоящее время это под вопросом, хотя у компании есть потенциал для улучшения в будущих моделях.

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Серия MegaPad является дебютной для Tecno, и она вызывает огромный интерес. Однако последние утечки указывают на то, что данные планшеты пока еще не дотягивают до их громкого названия. Многие надеются, что Tecno сможет представить стильные, мощные и впечатляющие устройства. На данный момент, эти планшеты ориентированы на пользователей с ограниченным бюджетом.

Полные характеристики устройств еще не представлены, но недавние утечки раскрыли информацию о процессоре, дизайне и других деталях. MegaPad 10 будет доступен в золотом и сером оттенке цвета и оснащен процессором MediaTek Helio G80. У него будет 10-дюймовый дисплей и батарея объемом 7000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.