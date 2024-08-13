Huawei заявляет, что бюджетный монитор MateView SE имеет 90% охвата DCI-P3 и 92% соотношения экрана к корпусу.

Huawei представила новый доступный офисный монитор MateView SE (2024) с IPS-матрицей. Обладая увеличенной на 33% частотой обновления по сравнению с предыдущей моделью, этот монитор обеспечивает охват 90% цветового пространства DCI-P.

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В частности, максимальная частота обновления составила 100 Гц вместо прежних 75 Гц. Однако, это обновление привело к удалению порта VGA, оставив лишь порты DisplayPort и HDMI, а также стандартный разъем для питания. MateView SE по-прежнему выводит изображение в разрешении 1920x1080 пикселей на 23,8-дюймовом IPS-дисплее. Кроме того, в модели 2024 года имеется режим электронной книги с монохромным изображением для снижения нагрузки на глаза.