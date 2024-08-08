Стоит отметить, что семейство Mac Mini за последние 13 лет не меняло дизайн, а размеры нового устройства должны принести большую выгоду потенциальным покупателям

Apple собирается представить множество новых устройств с использованием своего последнего чипсета, однако, согласно свежему отчету, лишь M4 Mac mini получит обновленный дизайн. С учетом изменений, эта модель станет наименьшим компьютером в ассортименте компании. Линейка Apple Mac mini появилась в 2020 году и давно требует обновления внешнего вида.

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Скорее всего, Apple вдохновлялась 11-дюймовыми и 13-дюймовыми версиями iPad Pro с чипом M4, так как эти модели являются самыми тонкими планшетами, когда-либо созданными компанией. Однако Марк Гурман из Bloomberg не указал это как причину обновления для M4 Mac mini. Примечательно, что за последние 13 лет семейство Mac mini не претерпело значительных изменений в дизайне, и именно размер нового устройства должен сильно заинтересовать потенциальных покупателей.

Согласно данным отчета, новый M4 Mac mini будет сопоставим по размерам с Apple TV, но его высота может немного увеличиться для размещения современных компонентов и системы охлаждения. Для сравнения, высота текущей модели Apple TV составляет 1,4 дюйма. В плане материалов, компания Apple продолжит использовать алюминиевый корпус, что обеспечит прочность, сопоставимую с предыдущими версиями. Интересно, что аналитик Минг-Чи Куо ранее утверждал, что обновленные MacBook Pro на платформе M4 не будут иметь изменений в дизайне, что сделает M4 Mac mini единственным устройством с новым внешним видом в этом году.

Однако отчет не уточняет, какие именно изменения будут сделаны в спецификациях для уменьшения размера M4 Mac mini. Учитывая, что современные стандарты Wi-Fi позволяют обойтись без проводного Ethernet, можно предположить, что разъем RJ45 будет убран, возможно, заменен на порт Thunderbolt, который обеспечит схожий функционал через совместимый адаптер. M4 Mac mini — это еще один шаг Apple к созданию более тонких и компактных устройств, что, по словам Гурмана, станет стандартом и для будущих моделей iPhone 17 и MacBook Pro.