RS 10 Plus оснащен процессором MT9669, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти для быстрого доступа к контенту

Xgimi недавно анонсировал новый проектор RS 10 Plus, который обещает стать отличным решением для тех, кто ищет высококачественное оборудование для домашних развлечений. Один из ключевых аспектов данной модели — ее яркость: 2700 люмен по стандарту CVIA, что делает его пригодным для использования в условиях яркого освещения.

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Контрастность проектора составляет 1600:1, а минимальное отклонение цвета DeltaE менее 1 говорит о том, что устройство позволяет воспроизводить цвета с высокой точностью. Поддержка цветового пространства BT.2020 на 110% — это дополнительное преимущество, которое обеспечит сочные и насыщенные оттенки.

Проектор RS 10 Plus работает на процессоре MT9669 и располагает 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, что гарантирует быстродействие и достаточное пространство для хранения контента. Наличие HDMI и USB-портов открывает возможности для подключения различных устройств, включая игровые консоли и носители с файлами.

Одним из уникальных элементов дизайна является вращающаяся подставка, которая облегчает установку и настройку проектора, позволяя пользователю наклонять и вращать устройство для достижения оптимального угла проекции. В комплекте также идет пульт дистанционного управления, что добавляет удобства в использовании.

На данный момент проектор доступен только в Китае, и информации о его международном запуске пока нет. Однако с учетом его характеристик, RS 10 Plus может привлечь внимание пользователей по всему миру, когда появится на международном рынке.