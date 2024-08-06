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10test
BenQ анонсировала монитор MOBIUZ EX381U с дисплеем 4K и портом USB-C мощностью 90 Вт
Монитор оснащен 37,5-дюймовой IPS-панелью, поддерживающей разрешение 4K (3840x2160) и частоту 144 Гц

Компания BenQ нечасто радует новыми моделями игровых мониторов серии MOBIUZ, и в этом году она представила только MOBIUZ EX321UX. Но в ближайшем будущем ситуация может измениться.

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Как сообщает сайт DisplaySpecifications, BenQ анонсировала модель MOBIUZ EX381U, которая, по предположениям, основана на панели от компании AUO. Хотя это пока не подтверждено, есть информация, что 38-дюймовая панель устройства MOBIUZ EX381U будет аналогична той, что применяется в ASUS ROG Swift PG38UQ.

Компания утверждает, что монитор имеет 37,5-дюймовую IPS-панель с поддержкой разрешения 4K (3840 x 2160) и частоту 144 Гц. Максимальная яркость обещает достигать 600 нит, а сертификация VESA DisplayHDR 1000 подтверждает высокое качество, несмотря на отсутствие технологии Mini LED.

Монитор будет иметь различные порты для подсоединения к другим устройствам: 1x 3,5 мм разъем, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 (1x eARC), 3x USB Type-A, 3x USB Type-C.

#asus #ips #4k #usb-c #benq #mobiuz ex321ux #mobiuz ex381u #type-a
Источник: notebookcheck.net
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