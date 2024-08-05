Внутренний дисплей nova Flip представляет собой 6,94-дюймовый LTPO OLED с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц

Huawei является опытной компанией в сегменте складных смартфонов, представляя свою новейшую модель — nova Flip, выполненную по концепции компактного формата с раскладным механизмом. Этот телефон становится первым устройством в линейке nova и привлекает к себе внимание благодаря ярким и модным цветовым решениям.

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Несмотря на то что nova Flip в первую очередь позиционируется как стильный аксессуар, его технические характеристики впечатляют. Устройство оснащено механизмом шарнира Waterdrop, который прошел жесткие тесты в SGS Switzerland и выдерживает до 1,2 миллиона складываний. Толщина в разложенном состоянии составляет всего 6,88 мм, а вес — 195 граммов.

На внешней стороне располагается квадратный 2,14-дюймовый OLED-дисплей, рядом с которым находятся две камеры. Внутренний дисплей — 6,94-дюймовый LTPO OLED поддерживает разрешение FHD+ и частоту обновления до 120 Гц. К особенностям камеры относятся 50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Хотя Huawei не уточняет характеристики процессора и ОЗУ, предполагается, что nova Flip работает на чипе Kirin 8000. Устройство работает на HarmonyOS 4.2, включая разнообразные функции ИИ, и имеет батарею на 4400 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Будут доступны цвета устройства: New Green, Sakura Pink, Zero White и Starry Black.