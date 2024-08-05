Интегрированная видеокарта AMD Radeon 800M показала хорошие результаты в тестах и превзошла Intel Arc и предыдущие интегрированные решения RDNA 3

Видеокарта AMD Radeon 890M iGPU, основанная на гибридной архитектуре процессоров Strix, показала впечатляющую игровую производительность по сравнению с iGPU Intel Arc на базе чипов Meteor Lake. Интегрированная графика Radeon 800M от AMD проявила высокую эффективность, что было подтверждено тестами, в которых она значительно опередила Intel Arc и более ранние интегрированные решения RDNA 3. На проведенных испытаниях с использованием процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370, который включает 16 вычислительных блоков RDNA 3.5 с частотой до 2900 МГц, были протестированы разные игры.

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В частности, в Tomb Raider (2013) Radeon 890M при 17 Вт достигала 50-70 FPS, что было на 40-60% быстрее, чем Arc Xe-LPG iGPU при 28 Вт. В других тестах, таких как Resident Evil 6 и Cyberpunk 2077, Radeon также демонстрировала преимущества по производительности. При этом стоит отметить, что возможность снижения энергопотребления до 16 Вт свидетельствует о высоком потенциале данной архитектуры. Тем не менее, остается вопрос, как новая архитектура Intel «Xe2» сможет конкурировать с RDNA 3.5.