Изменение емкости связано с более доступной кремниевой технологией и растущим спросом на флагманские чипсеты, такие как SoC Snapdragon 8 Gen 4

Oppo планирует выпустить флагманскую серию Find X8, которая будет включать модели X8, X8 Pro и X8 Ultra. Сегодня в Китае появились утечки о ёмкости аккумуляторов для всех трёх устройств, а также для Reno13 и Reno13 Pro.

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Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, Find X8 будет оснащён батареей на 5600 мАч, X8 Pro — на 5700 мАч, а у X8 Ultra ёмкость достигнет 6100–6200 мАч. Что касается Reno13, его аккумулятор составит 5600 мАч, а у Reno13 Pro — 5900 мАч. Все батареи будут основаны на новой кремниевой технологии, позволяющей увеличить ёмкость без изменения размера.

В свете этих данных странно выглядит решение Samsung сохранить 5000 мАч для Galaxy S25 Ultra. Увеличение ёмкости связано с лучшей доступностью кремниевой технологии и растущими потребностями флагманских чипсетов, таких как Snapdragon 8 Gen 4.

Find X8 Ultra будет работать на этом процессоре и его выход ожидается в январе, в то время как остальные модели могут появиться раньше — в октябре или ноябре, с MediaTek Dimensity 9400. Серия Reno13 также может быть представлена в ноябре.