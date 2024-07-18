Galaxy Tab S10 Ultra оснастят процессором Dimensity 9300+, что опровергает слухи о том, что он будет работать на чипе Qualcomm

Свежая информация подтверждает, что модели Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra будут оснащены высококлассными процессорами Mediatek. Предполагается, что эти устройства выйдут на рынок в октябре вместе с Galaxy S24 FE. Недавний листинг на Geekbench свидетельствует о том, что Galaxy Tab S10+ будет работать на базе процессора Dimensity 9300+, что делает его первым планшетом Galaxy высокого класса, использующим чипы Mediatek. Последующие утечки указывают на то, что Samsung планирует прекратить выпуск стандартной версии Galaxy Tab S10, сосредоточившись на моделях Ultra и Plus. Ice Universe раскрыл важную информацию о данной паре устройств, и она не касается процессоров Exynos.

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Galaxy Tab S10 Ultra будет работать на процессоре Dimensity 9300+, что опровергает слухи о его оснащении чипом Qualcomm. Это не обязательно является отрицательным фактом, так как флагманский процессор Mediatek способен конкурировать с Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy.

Решение Samsung предоставить тайваньскому производителю чипов возможность проявить себя может быть связано с ростом стоимости AP от Qualcomm. Более того, это было предсказано в более ранней утечке, где говорилось о доступности высококлассных SOC Mediatek на территории США.

Ожидается, что уже в октябре можно будет увидеть Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra в действии. С точки зрения дизайна, они будут во многом схожи с моделями Galaxy Tab S9+ и Galaxy Tab S9 Ultra. Основные изменения, скорее всего, будут заключаться в программных функциях, некоторые из которых уже были замечены в Galaxy Z Fold 6. Кроме того, форм-фактор планшетов позволит Samsung использовать более эффективные системы охлаждения, что обеспечит оптимальные условия для работы мощного и энергоемкого чипа.