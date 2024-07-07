Oneplus Nord 4 оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Компания OnePlus недавно объявила о своих планах провести презентацию 16 июля в Милане, Италия, где будет представлен ряд новых продуктов. Помимо уже известного смартфона OnePlus Nord 4, компания также представит другие новые устройства.

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Oneplus Nord 4: главным преимуществом этого смартфона является его гладкий металлический корпус. Согласно утечкам, он будет оборудован экраном AMOLED размером 6,74-дюймов, поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 7+ Gen 3. Устройство будет оснащено главной камерой на 50 Мп с сенсором Sony IMX882, широкоугольным сенсором на 8 Мп и батареей объемом 5500 мАч. Устройство поступит в продажу в серебристом цвете.

OnePlus Pad 2: слухи говорят о том, что этот планшет повторит характеристики Oneplus Pad Pro из Китая. Пользователи могут ожидать 12,1-дюймовую панель разрешением 3K с поддержкой частоты обновления 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3, главный сенсор камеры на 13 Мп, фронтальный сенсор на 8 Мп, клавиатуру Smart Touch и батарею объемом 9500 мАч.

OnePlus Nord Buds 3 Pro: эти наушники предлагают качественный звук по доступной цене и вероятно будут доступны по более низкой цене, чем Oneplus Buds 3 на рынке.

OnePlus Watch 2R: эти умные часы Wear OS будут выполнены из алюминиевого сплава. В отличие от китайской версии, у них будут скромные характеристики, включая отсутствие поддержки eSIM и NFC.