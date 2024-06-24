По предположениям, iQOO Z9 Lite может стать обновленной версией Vivo T3 Lite 5G.

Ожидается, что бренд iQOO представит свой новый 5G-смартфон начального уровня, iQOO Z9 Lite, в середине июля 2024 года. Это устройство будет третьим в линейке Z9 после iQOO Z9 5G и iQOO Z9x 5G. По утечкам информации, предполагается, что устройство будет доступно в коричневом и голубом цветах.

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Существуют предположения о том, что iQOO Z9 Lite может быть обновленной версией Vivo T3 Lite 5G, выпуск которой запланирован на 27 июня, с процессором MediaTek Dimensity 6300 SoC. С учетом того, что выпуск ожидается уже в следующем месяце, ожидается, что в ближайшее время появится больше информации о Z9 Lite.

Если слухи о переименовании Z9 Lite подтвердятся, это может означать, что компания стремится привлечь более широкую аудиторию на рынке к доступным смартфонам 5G. С приближением даты выпуска технологические энтузиасты могут ожидать, что в следующие недели появится более подробная информация о характеристиках, функциях и официальной цене iQOO Z9 Lite.