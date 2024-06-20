Ноутбук поставляется с двумя видами процессоров Intel: Ultra5 135H или Ultra7 165H.

Компания Panasonic анонсировала новое поколение своего известного защищенного ноутбука Toughbook 40 - Toughbook 40 MK2. Обновленная модель предназначена для использования в сложных условиях и отличается значительным улучшением производительности и надежности.

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Новый Toughbook 40 MK2 оснащен процессором нового поколения Meteor Lake Core Ultra от Intel. Пользователи могут выбирать между двумя вариантами процессоров: Ultra 5 135H (с 4 ядрами производительности и 8 ядрами эффективности до 4,6 ГГц) или Ultra 7 165H (с 6 ядрами производительности и 8 ядрами эффективности до 5,0 ГГц), что значительно повышает общую производительность в сравнении с предыдущей версией.

Дисплей остается 14-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением FHD, но с увеличенной яркостью до 1200 нит, обеспечивающей отличную видимость даже на ярком солнце.

Усовершенствованная сетевая карта Intel Be200 Wi-Fi 7 обеспечивает высокую скорость беспроводной связи, а также поддержку сетей 4G/5G и функций eSIM.

Toughbook 40 MK2 соответствует военным стандартам сертификации MIL-STD-810H и MIL-STD-461H, гарантируя защиту от ударов, вибраций, пыли и воды. Ноутбук может работать при широком диапазоне температур от -29°C до 63°C.

Модульная конструкция корпуса Toughbook позволяет легко заменять компоненты, такие как аккумулятор, хранилище и память, увеличивая время автономной работы и адаптируясь к потребностям пользователя.

Несмотря на то, что Toughbook 40 MK2 не самый легкий ноутбук, его встроенная батарея обеспечивает до 12 часов работы без подзарядки. Также возможна установка второго аккумулятора для дополнительного времени работы.