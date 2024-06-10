На рынке уже представлены другие умные кольца, но Samsung готовится внести свой вклад в эту область с помощью Galaxy Ring.

По предварительной информации, Samsung собирается представить свое первое умное кольцо в ближайшем будущем. Были раскрыты детали о функциональности Galaxy Ring и ожидаемом весе самой легкой версии. На рынке уже присутствуют другие умные кольца, такие как Gen 3 от компании Oura и Ring Air от Ultrahuman. Однако Samsung готовится внести свой вклад в эту область с Galaxy Ring.

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Публичная демонстрация умного кольца Smsung прошла во время мероприятия MWC 2024 в феврале. После этого компания оставалась молчалива относительно Galaxy Ring, но намекала на его выход летом. По последним слухам, устройство будет представлено 10 июля вместе с другими продуктами Samsung.

Южнокорейский инсайдер @rodersuper сообщил о минимальном весе Galaxy Ring, который пока не был официально подтвержден. По информации @rodersuper, самая легкая модель будет весить около 1 грамма и будет состоять из достаточного количества электроники для управления камерой смартфона.