Беспроводное соединение поддерживает частоту опроса 8 кГц и обеспечивает быстрый отклик всего за 0,125 мс

Мышь Darmoshark M5 оснащена датчиком PAW3395, который является популярным выбором среди игровых мышей благодаря своим отличным характеристикам отслеживания. PAW3395 обеспечивает точное и быстрое управление даже в самых динамичных играх, благодаря максимальному разрешению в 26 000 точек на дюйм и скорости отслеживания в 650 дюймов в секунду.

реклама

Беспроводное соединение поддерживает частоту опроса в 8 кГц, что обеспечивает быстрый отклик всего за 0,125 мс. Это минимизирует задержку ввода и гарантирует почти мгновенную реакцию в играх, где каждая миллисекунда имеет значение.

M5 создана для игроков, играющих кончиками пальцев. Она имеет легкий корпус весом всего 38 граммов, удобное покрытие, приятное на ощупь, и эргономичную форму, чтобы обеспечить игрокам больший контроль и снизить утомление во время продолжительных игровых сессий.

Мышь Darmoshark M5 имеет три способа подключения: беспроводной 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и проводной. Беспроводной режим предлагает частоту опроса в 8 кГц, в то время как Bluetooth предлагает возможность низкого энергопотребления.

В M5 установлен литиевый аккумулятор емкостью 300 мАч, обеспечивающий до 84 часов автономной работы в режиме с частотой опроса 1 кГц при выключенной подсветке. Даже при включенной подсветке время автономной работы составляет впечатляющие 55 часов. Для проводного использования M5 поставляется с легким и гибким шнуром, чтобы минимизировать сопротивление.

Darmoshark M5 также оборудована настраиваемым драйвером, который позволяет геймерам настраивать параметры DPI, частоту опроса и программировать макросы для игровых функций.