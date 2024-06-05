TV Max 100 может выступать в качестве центра управления умным домом, позволяя управлять другими устройствами.

Телевизор Xiaomi Max 100 был представлен на мировом рынке и станет доступным в различных странах мира. Эта модель 4K UHD имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей и обладает частотой обновления в 120 Гц.

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Дисплей телевизора Max 100 охватывает 94% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает опцию Dolby Vision, HDR10+ и HLG. Благодаря полному локальному затемнению достигается улучшенный контраст, а технология MEMC 4K 120 Гц обеспечивает плавность движения при просмотре спортивных соревнований или игр. ОС Android TV 11 позволяет пользователям просматривать телепередачи и фильмы с различных платформ. Также можно использовать Google Chromecast или Miracast для беспроводного обмена контентом со смартфона.

Телевизор может выступать в роли центра управления умным домом, позволяя включать другие устройства, такие как робот-пылесос, с помощью голосовых команд Google Assistant.

Встроенные динамики 15 Вт совместимы с опциями Dolby Atmos или DTS:X, а возможности подключения включают Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Также имеются различные порты, включая HDMI 2.1 CEC, USB 2.0, Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. Стоимость Xiaomi телевизора Max 100 и конкретная дата запуска пока не известны.