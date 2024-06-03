Если на Mac будет внедрена технология сенсорного экрана, Apple потребуется настроить Mac OS для адаптации к новому интерфейсу

В компьютерах Mac долгое время отсутствует сенсорный дисплей, в то время как конкуренты Apple уже давно предлагают устройства с такой возможностью. Одна из возможных причин, по которой Apple не спешит внедрять эту функцию в Mac, заключается в том, что это может негативно сказаться на продажах планшетов iPad. Но последний отчет говорит о том, что поддержка сенсорного дисплея на Mac появится не раньше чем через несколько лет, что может навсегда изменить будущие iPad.

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Марк Гурман из Bloomberg в своем последнем информационном отчете отметил, что хотя Apple и планирует добавить возможности сенсорного экрана в Mac, это обновление займет несколько лет.

Apple не боится прекратить производство своих продуктов, особенно когда на рынке появляется более мощное устройство. Так произошло, когда компания прекратила выпуск iPod с сенсорным экраном в 2022 году, и то же самое может произойти и с другими продуктами. Гурман упоминает, что Apple Vision Pro может заменить iPad, но только если станет массово популярным, что возможно только при условии снижения цены.

Однако, если технология сенсорного экрана будет внедрена в Mac, Apple придется настроить macOS для адаптации к новому интерфейсу, а также обеспечить поддержку клавиатуры и мыши. В итоге, Apple может добавить сенсорные экраны в компьютеры Mac, когда руководство почувствует, что iPad больше не приносит финансового роста, однако это может занять некоторое время.