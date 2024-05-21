Ожидается, что обе модели линейки Find X8 будут оснащены чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek

Новая серия смартфонов Oppo Find X7 только что дебютировала в Китае, но уже появились слухи о грядущей линейке Find X8. По ним можно предположить, что в новой серии возможно будет полное отсутствие процессоров от Qualcomm. Обе модели в линейке Find X8, предположительно, будут оснащены чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek.

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Информация поступила от информатора Smart Pikachu, который утверждает, что обе модели Find X8 будут иметь в своем арсенале чипсет Dimensity 9400.

Однако это предположение противоречит предыдущей утечке данных из источника более авторитетного, Digital Chat Station. Хотя информатор не раскрыл подробности о системе на кристалле, но намекнул на 3 модели в серии Find X8: Find X8, X8 Pro и X8 Ultra.

Такие противоречивые отчеты указывают на неопределенность вокруг смартфонов Find X8 на данный момент. Поскольку до их релиза, вероятно, осталось несколько месяцев, детали все еще могут значительно измениться.

Независимо от выбора процессора, MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 обеспечат впечатляющую производительность.

Ожидается, что предстоящий процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать собственные ядра процессора Oryon для значительного повышения производительности.

Oppo могла бы выбрать любой чипсет, чтобы обеспечить высочайшую производительность своих флагманов, однако окончательное решение остается неясным.